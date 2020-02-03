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söylentilerine sahneden yanıt verdi!

Türk yıldızı , önceki gece yeni orkestrası ile 'nde fırtınalar estirdi. Teoman; yüksek enerjisi ve her biri hit olmuş şarkılarıyla mekanı hınca hınç dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tüm konserleri gibi Souldout olan sanatçı, 3500 kişinin izlediği gecede "" iddialarına da yanıt vermiş oldu.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:18 ABONE OL
Teoman tükenmişlik sendromu söylentilerine sahneden yanıt verdi!

Türk rock müziğinin yıldızı Teoman, önceki gece yeni orkestrası ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU PALAVRASI

Teoman; yüksek enerjisi ile kendisine hayran bırakırken hakkında çıkan tükenmişlik sendromuna yakalandı iddialarına da cevap verdi. Arkadaşlar konu yine uydurma. paparazzilerin beni yakalayıp zorla konuşturdukları bir gece, son senelerde çok çalıştığımı, bu sene yorgun olduğumu, 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emekli gibi yaşayacağımı söyledim. tükenmişlik sendromuna yakalandığıma, artık emekli olduğuma dair dramatik haberlerle karşılaştım. Her tarafta çıktı bu haberler. ben de bir kere daha, basınla niye konuşmaktan kaçındığımı hatırlamış oldum. Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Bu sene sadece normal konser tempomda devam etmeyeceğim, konserlerimi azaltacağım biraz.

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Teoman tükenmişlik sendromu söylentilerine sahneden yanıt verdi!
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