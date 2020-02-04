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'ndan son dakika hamlesi! Can Koçkan ve Aslı Bekiroğlu'na ait fotoğraf ve videolar Twitter'da sızdırıldı...

Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinde de rol alan ve sevgilisi Can Koçkan'a ait fotoğraflar internete sızdırıldı. Aslı Bekiroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun telefonunda kullandığı iCloud hesabının hacklendiği iddia edildi. Oyuncunun müstehcen fotoğrafları ve videoları internete sızdırıldı. Kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Aslı Bekiroğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu sevgilisi Can Koçkan ile özel görüntülerinin internete sızmasıyla ilgili bakın ne dedi! İşte Bekiroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:59 ABONE OL
Aslı Bekiroğlu'ndan son dakika hamlesi! Can Koçkan ve Aslı Bekiroğlu'na ait fotoğraf ve videolar Twitter'da sızdırıldı...

Oyuncu 'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan olayın ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi.

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.

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Aslı Bekiroğlu'ndan son dakika hamlesi! Can Koçkan ve Aslı Bekiroğlu'na ait fotoğraf ve videolar Twitter'da sızdırıldı...
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