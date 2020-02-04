Aslı Bekiroğlu'ndan son dakika hamlesi! Can Koçkan ve Aslı Bekiroğlu'na ait fotoğraf ve videolar Twitter'da sızdırıldı...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan olayın ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi.

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.