Manuş Baba başta Atilla Yılmaz olmak üzere herkesten özür dileyecek misin?

Manuş Baba olarak bilinen sanatçı Mustafa Özkan, 'Eteği Belinde' şarkısıyla meşhur olmuştu.

Üç yıl önce besteci Atilla Yılmaz 'Eteği Belinde' şarkısının 2005'te piyasaya çıkarmış olduğu 'Vaktidir' albümünde yer alan 'Senden Gayrı' eserinin birebir kopyası olduğunu söyleyip dava açmıştı. Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) hazırladığı raporda da şarkının birebir kopya olduğu ilan edilmişti. Manuş Baba, MSG'nin hazırladığı raporun yasal gerçeklere aykırı olduğunu belirtmiş ve hem MSG'ye, hem de raporu yayınlayan medya kuruluşlarına dava açacağını açıklamıştı.

O günlerde Manuş Baba'yı eleştiren bir yazı yazmıştım.