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başta olmak üzere herkesten özür dileyecek misin?

Ünlü besteci , son dönemde büyük çıkış yapan ’nın ‘Eteği Belinde’ şarkısının kendi albümündeki ‘Senden gayri’ şarkısıyla aynı olduğunu ileri sürerek, açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Yılmaz’ın açtılığı maddi-manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Manuş Baba’nın 37 bin 500 lira ödemesine hükmetti. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tazel, Manuş Baba’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL Günaydın
Giriş Tarihi: 4.2.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:01 ABONE OL
Manuş Baba başta Atilla Yılmaz olmak üzere herkesten özür dileyecek misin?

olarak bilinen sanatçı Mustafa Özkan, 'Eteği Belinde' şarkısıyla meşhur olmuştu.
Üç yıl önce besteci 'Eteği Belinde' şarkısının 2005'te piyasaya çıkarmış olduğu 'Vaktidir' albümünde yer alan 'Senden Gayrı' eserinin birebir kopyası olduğunu söyleyip dava açmıştı. Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) hazırladığı raporda da şarkının birebir kopya olduğu ilan edilmişti. Manuş Baba, MSG'nin hazırladığı raporun yasal gerçeklere aykırı olduğunu belirtmiş ve hem MSG'ye, hem de raporu yayınlayan medya kuruluşlarına dava açacağını açıklamıştı.
O günlerde Manuş Baba'yı eleştiren bir yazı yazmıştım.

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Manuş Baba başta Atilla Yılmaz olmak üzere herkesten özür dileyecek misin?
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