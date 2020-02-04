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Ralli sezonu Sarıkamış’ta açılıyor

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Ralli sezonu Sarıkamış’ta açılıyor
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor. Eksi36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek organizasyon, Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 29 Şubat günü saat 12:30'da Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarış, Soğuksu, Köşk ve Şehitler etapları geçildikten sonra saat 17.00'de Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci etabıyla tamamlanacak.
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Ralli sezonu Sarıkamış’ta açılıyor
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