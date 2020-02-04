Ralli sezonu Sarıkamış’ta açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

2020Türkiye Ralli Şampiyonası, ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor. Eksi36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek organizasyon, Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 29 Şubat günü saat 12:30'da Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarış, Soğuksu, Köşk ve Şehitler etapları geçildikten sonra saat 17.00'de Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci etabıyla tamamlanacak.