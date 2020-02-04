Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı gerçek mi? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz birlikte görüntülendi...

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz'ın çok konuşulan aşkı Defne Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardındaki ismin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.