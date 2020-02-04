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ve aşkı gerçek mi? birlikte görüntülendi...

Geçtiğimiz aylarda 'nın ile yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz'ın çok konuşulan aşkı Defne Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardındaki ismin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. bu iddiaları yalanlasa da Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda "'da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözleri kafalarda soru işareti bırakmıştı. Sonrasında Serenay Sarıkaya bu sözlere karşılık "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" dedi. Bu sözler sonrası Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilk defa birlikte görüntülendi. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aynı karede olduğu o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:37 ABONE OL
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı gerçek mi? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz birlikte görüntülendi...

Geçtiğimiz aylarda 'nın ile yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz'ın çok konuşulan aşkı Defne Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardındaki ismin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı gerçek mi? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz birlikte görüntülendi...
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