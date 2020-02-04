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Son Dakika Haberi: ile sevgilisi Can Koçkan’ın fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu internete sızan fotoğraflar için harekete geçti!

Oyuncu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait fotoğraflar internete sızdırıldı. Aslı Bekiroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun telefonunda kullandığı iCloud hesabının hacklendiği iddia edildi. Oyuncunun müstehcen fotoğrafları ve videoları internete sızdırıldı. Kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Aslı Bekiroğlu sosyal medyada yayılan, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu yasal sürecin başladığı belirtti. İşte Bekiroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması… Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan da köşesinde Aslı Bekiroğlu’nu kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan’ın fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu internete sızan fotoğraflar için harekete geçti!

Oyuncu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları, geçtiğimiz hafta sonu internete sızdı, olay sosyal medyaya damga vurdu. Ama olayın ilginç yanı, Bekiroğlu ile ilgili paylaşımları yapanların çoğunlukla kadın olmasıydı.

KADIN HAKLARINI SAVUNANLARIN SAMİMİYETSİZLİĞİ VE İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Üstelik WhatsApp gruplarında kadınlar en çok bu konu üzerine dedikodu çevirdiler. Günün 24 saatini kadın hakları savunuculuğuna ayıran kadınlar, hemcinsleri Aslı Bekiroğlu'na sahip çıkmak yerine onu pespaye dedikodularla yerin dibine batırdı. Bu samimiyetsizlik, ikiyüzlü tutum, 'Kadının en büyük düşmanı kadındır' sözünü doğrulamış oldu. Ve yine atalarımız haklıymış; düşenin dostu olmuyormuş!

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Son Dakika Haberi: Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan’ın fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu internete sızan fotoğraflar için harekete geçti!
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