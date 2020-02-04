Son Dakika Haberi: Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan’ın fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu internete sızan fotoğraflar için harekete geçti!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları, geçtiğimiz hafta sonu internete sızdı, olay sosyal medyaya damga vurdu. Ama olayın ilginç yanı, Bekiroğlu ile ilgili paylaşımları yapanların çoğunlukla kadın olmasıydı.

KADIN HAKLARINI SAVUNANLARIN SAMİMİYETSİZLİĞİ VE İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Üstelik WhatsApp gruplarında kadınlar en çok bu konu üzerine dedikodu çevirdiler. Günün 24 saatini kadın hakları savunuculuğuna ayıran kadınlar, hemcinsleri Aslı Bekiroğlu'na sahip çıkmak yerine onu pespaye dedikodularla yerin dibine batırdı. Bu samimiyetsizlik, ikiyüzlü tutum, 'Kadının en büyük düşmanı kadındır' sözünü doğrulamış oldu. Ve yine atalarımız haklıymış; düşenin dostu olmuyormuş!