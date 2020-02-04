Son dakika haberi: Aslı Bekiroğlu siber zorbalara karşı suç duyurusunda bulundu! Sevgilisi Can Koçkan kimdir?

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının ardından sanat camiası genç oyuncuya destek verdi. Zeynep Bastık, Demet Özdemir, Bartu Küçükçağlayan gibi isimler siber zorbalığa dikkat çekti. Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Siber zorbalık nedir ve siber zorbalıktan kendimizi nasıl korumalıyız?

ASLI BEKİROĞLU INSTAGRAM'DAN DUYURDU!

"Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. Hepimize nasıl dava açacak diye düşünmeyin, açtım. Mahkemenin başka işi mi yok diye düşünmeyin.

Bu büyük bir suç, bir tecavüz ve adalette benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.