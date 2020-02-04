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haberi: Aslı Bekiroğlu siber zorbalara karşı suç duyurusunda bulundu! Sevgilisi kimdir?

Sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusu Aslı Bekiroğlu yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarında bulundu. Son olarak Benim Tatlı Yalanım isimli dizide Furkan Palalı ile rol oynayan Bekiroğlu'nun sevgilisi 'dan henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu fotoğraflar Twitter'dan yayıldığında Can Koçkan'ın Instagram hesabı gizliydi fakat daha sonra hesabını herkese açtı. Aslı Bekiroğlu son dakika açıklamasında hakkında hakarette bulunanlara, kişilik haklarına zarar verenlere o fotoğraf ve videoları paylaşanlara dava açacağını belirtti, mahkemeden fotoğraf paylaştı.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Aslı Bekiroğlu siber zorbalara karşı suç duyurusunda bulundu! Sevgilisi Can Koçkan kimdir?

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının ardından sanat camiası genç oyuncuya destek verdi. Zeynep Bastık, Demet Özdemir, Bartu Küçükçağlayan gibi isimler siber zorbalığa dikkat çekti. Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Siber zorbalık nedir ve siber zorbalıktan kendimizi nasıl korumalıyız?

ASLI BEKİROĞLU INSTAGRAM'DAN DUYURDU!

"Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. Hepimize nasıl dava açacak diye düşünmeyin, açtım. Mahkemenin başka işi mi yok diye düşünmeyin.

Bu büyük bir suç, bir tecavüz ve adalette benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.

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Son dakika haberi: Aslı Bekiroğlu siber zorbalara karşı suç duyurusunda bulundu! Sevgilisi Can Koçkan kimdir?
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