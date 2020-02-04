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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 4 Şubat 2020 Salı - Günlük ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 4 Şubat 2020 Salı için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 4 Şubat 2020 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:18 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Şubat 2020 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Şubat 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Şubat ayı yeryüzüne neler taşıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Satürn 60'lığı ters akan sular çevrilemez mi dedirtecek. Bugünden itibaren sitemler ile hedeflerin, çıkarlar ile müttefiklerin birbirine düşeceğine şahit olabiliriz. Her şeyin arapsaçına döndüğü bu süreçte, toplumların habersiz oldukları virüsle alakalı çok şaşırtıcı bilgiler yayılabilir.

Koç: İlişkilerinde daha net beklentilerin olduğu bir gündesin. Ne istediği bugün daha iyi biliyorsun. Son zamanlarda canını sıkan insanlara açık sözlü konuşmalar yapabilirsin. Hoşlandığın insanla birbirinize gerçekten uyumlu olup olmadığınızı görebileceğin gelişmelerle karşılaşabilirsin.

Boğa: Bugün karşılaştığın kişiler sebebiyle, günün ilk saatlerinden beri içinde bir güven sıkıntısı oluşabilir. Maddi konular etrafında geçen konuşmalar bugün seni oldukça sıkıyor. Diğer yandan bugün senden borç isteyen kişiye karşı kayıtsız kalamayabilirsin.

İkizler: Hayata dair belli riskleri almak için kendini hazır hissediyorsun. Kendi işini kurmak isteyen bir İkizler burcuysan, bankadan beklediğin olumlu cevabı alabilirsin. Bazı arkadaşlarınla sorunlar yaşıyorsan, arandaki buzları eritmek için konuşmalar yapabilirsin.

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