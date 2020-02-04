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'un Ceren'i gönlünü oyuncu 'e kaptırdı! Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'den paylaşımı...

'un Ceren'i 'den ilan-ı ! Son dönemin adından sıkça söz ettiren oyuncularından olan güzel isim Bahar Şahin gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırdı. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine konu olan Bahar Şahin bir dönem birlikte olduğu ile de çok konuşulmuştu. Zalim İstanbul dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Bahar Şahin son yaptığı paylaşımla hayranlarına bir sürpriz yaptı. Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtığını story atarak duyurdu. 'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 'in aşk dolu paylaşımları...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:33 ABONE OL
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin gönlünü oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı! Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'den aşk paylaşımı...

'un Ceren'i 'den aşkı buldu! Son dönemin adından sıkça söz ettiren oyuncularından olan güzel isim Bahar Şahin gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırdı.

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin gönlünü oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı! Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'den aşk paylaşımı...
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