Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin gönlünü oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı! Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'den aşk paylaşımı...

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den ilan-ı aşk! Son dönemin adından sıkça söz ettiren oyuncularından olan güzel isim Bahar Şahin gönlünü kendi gibi oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine konu olan Bahar Şahin bir dönem birlikte olduğu Reynmen ile de çok konuşulmuştu. Zalim İstanbul dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Bahar Şahin son yaptığı paylaşımla hayranlarına bir sürpriz yaptı. Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtığını story atarak duyurdu. Bahar Şahin'in yeni sevgilisi Cenan Adıgüzel'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bahar Şahin ve sevgilisi Cenan Adıgüzel'in aşk dolu paylaşımları...
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:20Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:33ABONE OL