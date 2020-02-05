14 Şubat düeti

BUGÜN NELER OLDU

Popun dört ünlü ismi Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte seslendirdikleri 'Alâ' adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak. Stüdyo çalışması süren şarkının tanıtımı için kamera karşısına geçen dörtlü, Sefa Gürsoy'a poz verdi. Sanat dünyasındaki rekabeti dayanışmaya çeviren dört ünlüye, şimdiden reklam filmi teklifleri gelmeye başladı.Kaptırdık gidiyoruzGönül terkesindeYediler ömrümüzüDoymadılar be anamSanmadı da biziYanınıza koyalarBir oh dedirtmediİnsanı kayıranlarYani sen güldüğüme bakmaKadehin varsa biraz ağlarımAh bu hava bu efkarAşkın şerefine bağlarımGelen varsa alaGiden varsa alaKalp yaşıyorsa halaAh ne ala