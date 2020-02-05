14 Şubat düeti

Popun dört ünlü ismi Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte seslendirdikleri 'Alâ' adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak. Stüdyo çalışması süren şarkının tanıtımı için kamera karşısına geçen dörtlü, Sefa Gürsoy'a poz verdi. Sanat dünyasındaki rekabeti dayanışmaya çeviren dört ünlüye, şimdiden reklam filmi teklifleri gelmeye başladı.
'Alâ'nın sözlerinin bir kısmı şöyle:
Kaptırdık gidiyoruz
Gönül terkesinde
Yediler ömrümüzü
Doymadılar be anam
Sanmadı da bizi
Yanınıza koyalar
Bir oh dedirtmedi
İnsanı kayıranlar
Yani sen güldüğüme bakma
Kadehin varsa biraz ağlarım
Ah bu hava bu efkar
Aşkın şerefine bağlarım
Gelen varsa ala
Giden varsa ala
Kalp yaşıyorsa hala
Ah ne ala