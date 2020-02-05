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14 Şubat düeti

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
14 Şubat düeti
Popun dört ünlü ismi Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte seslendirdikleri 'Alâ' adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak. Stüdyo çalışması süren şarkının tanıtımı için kamera karşısına geçen dörtlü, Sefa Gürsoy'a poz verdi. Sanat dünyasındaki rekabeti dayanışmaya çeviren dört ünlüye, şimdiden reklam filmi teklifleri gelmeye başladı.

'Alâ'nın sözlerinin bir kısmı şöyle: Kaptırdık gidiyoruz Gönül terkesinde Yediler ömrümüzü Doymadılar be anam Sanmadı da bizi Yanınıza koyalar Bir oh dedirtmedi İnsanı kayıranlar Yani sen güldüğüme bakma Kadehin varsa biraz ağlarım Ah bu hava bu efkar Aşkın şerefine bağlarım Gelen varsa ala Giden varsa ala Kalp yaşıyorsa hala Ah ne ala
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14 Şubat düeti
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