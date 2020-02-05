Güzel oyuncu Demet Özdemir’in yeni sevgilisi Yaman Taciroğlu kimdir?

Demet Özdemir, aşkı sosyetede buldu. Geçen yıl Can Yaman'la aşk yaşayan Özdemir, iddiaya göre kalbini sosyetik iş adamı Yaman Taciroğlu'na kaptırdı. Ünlü oyuncunun eski ve yeni sevgililerinin adı ile soyadının aynı olması "Yaman aşık Demet" esprisi yaptırdı.

GÖNLÜNÜ SÜRPRİZ BİR İSME KAPTIRDI

Takvim'in haberine göre; Geçen yıl rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan isim, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş adamı oğlu Yaman Taciroğlu oldu. Yaman Taciroğlu'nun adı geçtiğimiz yıllarda Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodusuna karışmıştı.