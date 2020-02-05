Hayranlarım üzülmesin az da olsa konser vereceğim’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Teoman, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Gecede hayranlarıyla sık sık diyalog içine giren sanatçı, tükenmişlik sendromuna yakalandığı söylentilerine de açıklık getirdi: "Son senelerde çok çalıştığımı, bu sene yorgun olduğumu, 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emekli gibi yaşayacağımı söylemiştim, yanlış anlaşıldı. Emekli filan olmadım yani. Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Bu sene sadece normal konser tempomda devam etmeyeceğim, az-öz konserler vereceğim yani konserlerimi azaltacağım biraz."