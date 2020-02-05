Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz ve oyuncu abisi İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı salladı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımına beğeni yağdı...

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinde doktor Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Söz dizisinden de tanıdığımız Aytaç Şaşmaz'ın abisi de çok ünlü bir oyuncu.