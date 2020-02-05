Haberler > Günaydın Haberleri > Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz ve oyuncu abisi İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı salladı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımına beğeni yağdı...

'nun Emre'si ve oyuncu abisi sosyal medyayı salladı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımına beğeni yağdı...

6. bölüm ile izleyicinin beğenisini topladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinde doktor Emre karakterine hayat veren oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. dizisinden de tanıdığımız Aytaç Şaşmaz'ın abisinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? dizisi ile oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan Hekimoğlu'nun Emre'si . Neredeyse ikiz kadar benzeyen İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ı karıştırmamak elde değil. Sosyal medyanın ilgi odağı olan yakışıklı oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın hesaplarını takibe alan hayranlarının karşısına çıkan tek sürpriz bu değil. İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın henüz iki yaşını doldurmayan minik kardeşleri Yalın'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. ile yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı... İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımı ve mutlu aile pozları...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:16 ABONE OL
Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz ve oyuncu abisi İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı salladı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımına beğeni yağdı...

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizisinde doktor Emre karakterine hayat veren oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. dizisinden de tanıdığımız de çok ünlü bir oyuncu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz ve oyuncu abisi İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı salladı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımına beğeni yağdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN