Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz ve oyuncu abisi İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyayı salladı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımına beğeni yağdı...

Hekimoğlu 6. bölüm ile izleyicinin beğenisini topladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinde doktor Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Söz dizisinden de tanıdığımız Aytaç Şaşmaz'ın abisinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Güneşi Beklerken dizisi ile oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan İsmail Ege Şaşmaz Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz'ın abisi. Neredeyse ikiz kadar benzeyen oyuncu kardeşler İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ı karıştırmamak elde değil. Sosyal medyanın ilgi odağı olan yakışıklı oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Instagram hesaplarını takibe alan hayranlarının karşısına çıkan tek sürpriz bu değil. İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın henüz iki yaşını doldurmayan minik kardeşleri Yalın'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşleri Yalın ve Aytaç Şaşmaz ile yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı... İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş paylaşımı ve mutlu aile pozları...
Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:02Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:16ABONE OL
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinde doktor Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Söz dizisinden de tanıdığımız Aytaç Şaşmaz'ın abisi de çok ünlü bir oyuncu.