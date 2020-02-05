İstanbul Müzik Festivali’nin teması Beethoven’ın dünyası

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl 48'inci kez düzenlenecek olan İstanbul Müzik Festivali'nin programı açıklandı. 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, Beethoven'ın 250'nci doğum yılı olması nedeniyle temasını 'Beethoven'ın Aydınlık Dünyası' olarak belirledi. 2 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen'n konseriyle başlayacak olan festivalde; bu yıl müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say'a Onur Ödülü, Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin'e ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Festival biletleri 15 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak.