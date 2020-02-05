Kanseri yendi sahnelere döndü

Geçtiğimiz yıllarda rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavisinin ardından sahnelere döndü. İki kez kanseri yenen sanatçı, önceki gün 'Hoş Sada' konserleri serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne'de performans sergiledi. Üç bölümden oluşan konserin çatısını, sanatçının yıllar önce sözlerini yazdığı ve hafızalardan silinmeyen 'İstanbul Kanatlarımın Altında' filminin müziği oluşturdu. Şarkıcı, 'Kanatlarımın Altında' adı altında tasarlanan konserinde; pop, halk müziği ve arabesk parçalar seslendirdi.
MÜZIK SUYUM, ÇATIM, RÜZGARIM, GÜCÜM OLDU'
Gülay bu konserin kendisi için önemini şu sözlerle dile getirdi:
"Müzik bir yaşam biçimi.
Benim yaşamımın da her zaman
suyu, rüzgarı, köprüsü,
çatısı, gücü oldu. 25 yıldır
yaşamımı, müzikseverlerin
yaşamı ile buluşturuyorum.
Pek çok renkte buluştuk,
bu renkleri onlarla birlikte
çoğalttık, büyüttük. Yaptığım
her iş, sevenlerimle buluştuğum
her platform benim için
çok değerliydi. Ancak bu konser,
yarım asırlık ömrümün
ve 30 yıllık müzik yolculuğumun
önemli bir dönüm noktasında
hayat buldu. Hepimiz
bir ömür sürüyoruz... İyiyi,
kötüyü, acıyı, tatlıyı yaşaya
yaşaya yürüyoruz. Yaşama
pamuk ipliği ile bağlı olduğumuzu
hatırlatan anlarımız
oluyor. Ne mutlu ki, müzik
de, sevdiklerim de her an
yanımda oldu. Tüm müzik
tutkunları ve sevenlerimle
şarkı söylemek beni daha da
umutlandırdı.