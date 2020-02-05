Kanseri yendi sahnelere döndü

Geçtiğimiz yıllarda rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavisinin ardından sahnelere döndü. İki kez kanseri yenen sanatçı, önceki gün 'Hoş Sada' konserleri serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne'de performans sergiledi. Üç bölümden oluşan konserin çatısını, sanatçının yıllar önce sözlerini yazdığı ve hafızalardan silinmeyen 'İstanbul Kanatlarımın Altında' filminin müziği oluşturdu. Şarkıcı, 'Kanatlarımın Altında' adı altında tasarlanan konserinde; pop, halk müziği ve arabesk parçalar seslendirdi."Müzik bir yaşam biçimi.Benim yaşamımın da her zamansuyu, rüzgarı, köprüsü,çatısı, gücü oldu. 25 yıldıryaşamımı, müzikseverlerinyaşamı ile buluşturuyorum.Pek çok renkte buluştuk,bu renkleri onlarla birlikteçoğalttık, büyüttük. Yaptığımher iş, sevenlerimle buluştuğumher platform benim içinçok değerliydi. Ancak bu konser,yarım asırlık ömrümünve 30 yıllık müzik yolculuğumunönemli bir dönüm noktasındahayat buldu. Hepimizbir ömür sürüyoruz... İyiyi,kötüyü, acıyı, tatlıyı yaşayayaşaya yürüyoruz. Yaşamapamuk ipliği ile bağlı olduğumuzuhatırlatan anlarımızoluyor. Ne mutlu ki, müzikde, sevdiklerim de her anyanımda oldu. Tüm müziktutkunları ve sevenlerimleşarkı söylemek beni daha daumutlandırdı.

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