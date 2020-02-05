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Kanseri yendi sahnelere döndü

Uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini yenen , aylar sonra hayranlarıyla buluştu.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Kanseri yendi sahnelere döndü
Geçtiğimiz yıllarda rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavisinin ardından sahnelere döndü. İki kez kanseri yenen sanatçı, önceki gün 'Hoş Sada' konserleri serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne'de performans sergiledi. Üç bölümden oluşan konserin çatısını, sanatçının yıllar önce sözlerini yazdığı ve hafızalardan silinmeyen 'İstanbul Kanatlarımın Altında' filminin müziği oluşturdu. Şarkıcı, 'Kanatlarımın Altında' adı altında tasarlanan konserinde; pop, halk müziği ve arabesk parçalar seslendirdi.

MÜZIK SUYUM, ÇATIM, RÜZGARIM, GÜCÜM OLDU'
Gülay bu konserin kendisi için önemini şu sözlerle dile getirdi:
"Müzik bir yaşam biçimi. Benim yaşamımın da her zaman suyu, rüzgarı, köprüsü, çatısı, gücü oldu. 25 yıldır yaşamımı, müzikseverlerin yaşamı ile buluşturuyorum. Pek çok renkte buluştuk, bu renkleri onlarla birlikte çoğalttık, büyüttük. Yaptığım her iş, sevenlerimle buluştuğum her platform benim için çok değerliydi. Ancak bu konser, yarım asırlık ömrümün ve 30 yıllık müzik yolculuğumun önemli bir dönüm noktasında hayat buldu. Hepimiz bir ömür sürüyoruz... İyiyi, kötüyü, acıyı, tatlıyı yaşaya yaşaya yürüyoruz. Yaşama pamuk ipliği ile bağlı olduğumuzu hatırlatan anlarımız oluyor. Ne mutlu ki, müzik de, sevdiklerim de her an yanımda oldu. Tüm müzik tutkunları ve sevenlerimle şarkı söylemek beni daha da umutlandırdı.

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Kanseri yendi sahnelere döndü
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