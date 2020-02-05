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Ünlü şarkıcı 'dan kızı Hira'ya büyük sürpriz! Hira’ya pembe minibüs aldı!

Şarkıcı , 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Demet Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı. Akalın, kızının okula rahat gitmesi için satın aldığı minibüs üzerinde özel işlemler yaptırdı. Kızının okula gidip gelirken rahat etmesini isteyen Demet Akalın “Çalışıyor, kazanıyorum. Her şeyim Hira için” dedi.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:50 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya büyük sürpriz! Demet Akalın kızı Hira’ya pembe minibüs aldı!

Şarkıcı , kızı Hira'nın 6'ncı yaş günü için 270 bin liralık bir hediye satın aldı. Akalın, kızının okula rahat gitmesi için satın aldığı minibüs üzerinde özel işlemler yaptırdı. Demet Akalın benzerine dünyaca ünlü starlarda rastladığımız bir harekete imza attı. Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı.

MİNİBÜSE YATAK KOYDU

Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, minibüse bir de yatak koydurdu.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya büyük sürpriz! Demet Akalın kızı Hira’ya pembe minibüs aldı!
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