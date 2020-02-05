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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 5 Şubat 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 5 Şubat 2020 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 5 Şubat 2020 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:45 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Şubat 2020 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Şubat 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bireyselleşiyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Uranüs 60'lığıyla dünya devi şirketlerinin sırları ifşa olurken, sağlık sektöründe dev firmaların birbirleriyle yarıştıklarına tanıklık edebiliriz. Dünyadaki hızlı bilgi akışı, yeni psikolojik bir tanının konabileceğini işaret ediyor. Teknoloji ve sağlık yan yana yazılmaya başlayacak.

Koç: Bugün gereksiz ve lüks harcamaları arttırabilirsin. Hem sosyal yaşantında hem de iş yerinde önemli konuşmalar geçebilir. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, insanlarla diyaloğa girmekten kaçabilirsin.

Boğa: Bugün sevgiyi de huzuru da buram buram hissediyorsun. Uzun zamandır görüşmediğin arkadaşlarınla görüşüp hasret giderebilir ve eskilerden bahsedip keyiflenmek isteyebilirsin. Geçmişteki tecrübelerden bahsetmek seni az da olsa kederlendirse de anın tadını çıkarmaya çalışacaksın.

İkizler: İçindeki liderlik duygusunu ortaya çıkaracağın bir gündesin. Son zamanlarda iş ortamında artan gerginlik seni iyice zorlayabilir. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlara karşı ona yardım etmek için harekete geçebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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