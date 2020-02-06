14 Şubat’ta devler sahneye çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Merit Otelleri sizi hayallerinizdeki Sevgililer Günü'nü yaşamaya, Kuzey Kıbrıs'a davet ediyor. Cuma gününe denk gelen bu özel günü hafta sonu ile birleştirenleri, Merit Lefkoşa Otel'de müzik ziyafeti bekliyor. 14 Şubat Cuma ve 15 Şubat Cumartesi günü Yıldız Tilbe, üstü üste sahne alacak. 15 Şubat Cumartesi akşamıysa Merit Crystal Cove, Merit Royal ve Merit Royal Premium Otel ortak etkinliğinde Sibel Can seven kalplerle birlikte olacak. Volkan Konak da Merit Park Otel'de şiirleri ve şarkılarıyla bu günü unutulmaz kılacak.