Haberler > Günaydın Haberleri > 14 Şubat’ta devler sahneye çıkıyor

’ta devler sahneye çıkıyor

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
14 Şubat’ta devler sahneye çıkıyor
Merit Otelleri sizi hayallerinizdeki Sevgililer Günü'nü yaşamaya, Kuzey Kıbrıs'a davet ediyor. Cuma gününe denk gelen bu özel günü hafta sonu ile birleştirenleri, Merit Lefkoşa Otel'de müzik ziyafeti bekliyor. 14 Şubat Cuma ve 15 Şubat Cumartesi günü Yıldız Tilbe, üstü üste sahne alacak. 15 Şubat Cumartesi akşamıysa Merit Crystal Cove, Merit Royal ve Merit Royal Premium Otel ortak etkinliğinde Sibel Can seven kalplerle birlikte olacak. Volkan Konak da Merit Park Otel'de şiirleri ve şarkılarıyla bu günü unutulmaz kılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
14 Şubat’ta devler sahneye çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN