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2. sezon ne zaman başlıyor? 'dan Atiye 9. bölüm müjdesi geldi...

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur, ve Metin Akgülder’in paylaştığı dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Atiye’nin ilk sezonu 8 bölüm sürdü, peki Atiye 2. Sezon ne zaman başlıyor? Bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklama dizide Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun’dan geldi. Atiye 9. Bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını dizinin başrol oyuncusu Şenolsun açıkladı. Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’nin gizemini çözmeye çalışan bir akademisyenin tüm soruları Atiye ile karşılaşınca yanıt buldu, bütün işleyişin sonunda yıllar önce Erhan (Mehmet Günsur) babasının yarım bıraktığı işi tamamlayabilecek mi?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:49 ABONE OL
Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Melisa Şenolsun'dan Atiye 9. bölüm müjdesi geldi...

İlk bölümü 27 Aralık 2019'da yayınlanan 'nin oldukça ilginç bir konusu var. Senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın yazdıkları ? Dizinin başrol oyuncuları arasında Beren Saat, Metin Akgülder, Mehmet Günsür, , Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Meral Çetinkaya, Civan Canova, Cezmi Baskın ve Hazal Türesan var. Netlix üzerinden yayınlanan dizinin ilk sezonu 8 bölüm sürdü. Atiye dizisinin konusu hakkında kısaca bilgi verelim…

ATİYE DİZİSİ KONUSU NE?

Atiye, İstanbul'da yaşayan resme ilgi duyan bir kadındır. Sevgilisi Ozan (Metin Akgülder) ise ona tutkuyla aşıktır ve evlenmek ister. Her şey güzel giderken Atiye birden bire ne olduğunu anlatamadığı halisünasyonlar görür hem ailesi hem de etraftaki dostları gördüklerinin gerçek olmadığına onu inandırmaya çalışırken Erhan (Mehmet Günsür) adındaki bir profesör ona farklı bir kapı açar ve gördüklerinin bir anlamı olabileceğini söyler. Bu noktada tüm hayatını bir kenara bırakan Atiye kendisiyle özdeşleşen o sırrın peşinden gitmeye karar verir…

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Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Melisa Şenolsun'dan Atiye 9. bölüm müjdesi geldi...
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