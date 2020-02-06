Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Melisa Şenolsun'dan Atiye 9. bölüm müjdesi geldi...

İlk bölümü 27 Aralık 2019'da yayınlanan Atiye'nin oldukça ilginç bir konusu var. Senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın yazdıkları Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizinin başrol oyuncuları arasında Beren Saat, Metin Akgülder, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Meral Çetinkaya, Civan Canova, Cezmi Baskın ve Hazal Türesan var. Netlix üzerinden yayınlanan dizinin ilk sezonu 8 bölüm sürdü. Atiye dizisinin konusu hakkında kısaca bilgi verelim…

ATİYE DİZİSİ KONUSU NE?

Atiye, İstanbul'da yaşayan resme ilgi duyan bir kadındır. Sevgilisi Ozan (Metin Akgülder) ise ona tutkuyla aşıktır ve evlenmek ister. Her şey güzel giderken Atiye birden bire ne olduğunu anlatamadığı halisünasyonlar görür hem ailesi hem de etraftaki dostları gördüklerinin gerçek olmadığına onu inandırmaya çalışırken Erhan (Mehmet Günsür) adındaki bir profesör ona farklı bir kapı açar ve gördüklerinin bir anlamı olabileceğini söyler. Bu noktada tüm hayatını bir kenara bırakan Atiye kendisiyle özdeşleşen o sırrın peşinden gitmeye karar verir…