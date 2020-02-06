Depremzedelere 800 bin liralık bağış

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına Günaydın Et ve restoranlar grubu da destek verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD temsilcilerini ziyaret eden grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan, grup adına 800 bin liralık bağış yaptı. Çaresizlik ve yokluğu iyi bildiğini belirten Asan, şöyle konuştu: "Depremin evlerde ve kalplerde yarattığı hasarı, kaybı bir nebze de olsa dindirebiliyorsak ne mutlu bize. Ülkemiz için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz biz. Şimdi birlikte yaraları sarma zamanı."