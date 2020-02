‘Eski yaraları sardık şu an çok mutluyuz’

ENBE'YE

Yılın en iyi markaları, girişimleri, TV programları ve sanatçılarının ödüllendirildiği Best of Year Awards-Yılın En'leri Ödül Töreni, önceki akşam Lazzoni Hotel'de gerçekleşti. Gecede aralarında Deniz Seki, Nur Yerlitaş, Ali Poyrazoğlu, Yasemin Sakallıoğlu, Behzat Gerçeker, Mustafa Uslu, Danilo Zanna ve Ece Gürsel'in de bulunduğu birçok isim ödül aldı. Oyuncu Hazım Körmükçü, törenin kırmızı halı röportajlarını yapan nişanlısı Zeynep Tandoğan'ı yalnız bırakmadı. Gece boyuncu bir an olsun Tandoğan'ın yanından ayrılmayan Hazım Körmükçü, "Hanım çalışıyor. Ben de yanında olmak istedim" diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda şiddet haberleriyle gündeme gelen ikili, "Eski yaraları kapattık. Şu an çok iyiyiz" dedi.BEST of Year Awards-Yılın En'leri Ödül Töreni kapsamında Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, Yılın En İyi Proje Albümü ödülüne layık görüldü. Şef Gerçeker, "Bu ödülü genç ve yetenekli müzisyenler adına alıyorum" dedi.GECEDE ünlü şarkıcı Deniz Seki, Sektöre Değer Katan Söz Yazarı ve Bestecisi ödülünün sahibi oldu. Beyaz elbisesiyle kameraların karşısına geçen Seki, "Demet Akalın'ın kızı Hira'nın 6'ncı yaş kutlaması vardı. Oradan geliyorum" dedi. Onur Ödülü'nün sahibi ise modacı Nur Yerlitaş oldu.