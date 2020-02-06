Sosyetik gelin servet istiyor! Reyhan Sadıkoğlu'ndan Kemal Sadıkoğlu'na "5 milyon ver boşanayım!"...

Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Sadıkoğlu' ile gelini Reyhan Sadıkoğlu boşanıyor. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un koşesinden duyurduğu boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyetik gelin Reyhan Sadıkoğlu'nun Kemal Sadıkoğlu'ndan boşanmak için istediği tazminat ise dudak uçuklattı... İşte Rehyan ve Kemal Sadıkoğlu'nun boşanma haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:13Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:19ABONE OL
İki gündür mutlu haberler veriyorum, diye sevinirken maalesef yine 'mutsuz' bir haberim var! Evliliği, evcilik oyunu gibi görenler arasına, armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Bey ile gelini Reyhan Hanım da katıldı!