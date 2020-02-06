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Sosyetik gelin servet istiyor! 'ndan 'na "5 milyon ver boşanayım!"...

'nun oğlu ' ile gelini boşanıyor. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un koşesinden duyurduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyetik gelin Reyhan Sadıkoğlu'nun Kemal Sadıkoğlu'ndan boşanmak için istediği tazminat ise dudak uçuklattı... İşte Rehyan ve Kemal Sadıkoğlu'nun boşanma haberinin ayrıntıları...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:19 ABONE OL
Sosyetik gelin servet istiyor! Reyhan Sadıkoğlu'ndan Kemal Sadıkoğlu'na 5 milyon ver boşanayım!...

İki gündür mutlu haberler veriyorum, diye sevinirken maalesef yine 'mutsuz' bir haberim var! Evliliği, evcilik oyunu gibi görenler arasına, armatör 'nun oğlu Kemal Bey ile gelini Reyhan Hanım da katıldı!

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Sosyetik gelin servet istiyor! Reyhan Sadıkoğlu'ndan Kemal Sadıkoğlu'na "5 milyon ver boşanayım!"...
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