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Turizmin devleri ’le eğlendi

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Turizmin devleri Ebru Gündeş’le eğlendi
10 Haftadır Günay Restaurant'da muhteşem performansıyla sahneye çıkan Ebru Gündeş'i geçtiğimiz akşam izlemeye gidenler arasında Türk turizminin devleri vardı. Turizm firmalarının yetkilileri bir yandan Gündeş'i dinleyip bir yandan bu yılki turizmi değerlendirdi. BTB Tours'un sahibi Salih Gözcü'nün evsahipliğinde gerçekleşen gecede 150'ye yakın acenta ve otel yöneticisi ağırlandı. Geceye katılanlar arasında Jolly Tur'un sahibi Mete Vardar, ETS Tur Dış Hatlar müdürü İbrahim Okumuş, Titanic Otelleri Sahibi Muzaffer Aygün, Nirvana, Amara World ve Crystal Otellerinin sahibi Tolga Kilit'in yanı sıra Dubai'den misafirler yer aldı.
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Turizmin devleri Ebru Gündeş’le eğlendi
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