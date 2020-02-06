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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz milyonların aklına geldiği tek isim olan Zeynep Turan ile 6 Şubat 2020 Perşembe için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 6 Şubat 2020 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:18 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Şubat 2020 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Şubat 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Şubat ayında neler oluyor? " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün iletişimi, göç dalgasının dünyanın yarası olduğunu gösterecek. 28 Eylül 1961 tarihinde bağımsızlığını ilan eden, Satürn'ü ve Jüpiter'i Oğlak olan Suriye'nin kaderi yazılırken, sınırlarımız da konuşulabilir. Eş zamanlı ABD sınırlarında da büyük kaoslar yaşandığına dair görüntüler dünya basınında yer edebilir.

Koç: Kendine yeni hedefler belirleyip ona göre plan yapmak seni oldukça motive edebilir. Yeni bir iş konusunda güzel gelişmeler alabilirsin. Bu bağlamda maddi anlamda da yüzün gülebilir. Kronik rahatsızlığın varsa, sağlığına daha da özen göstermen gerekebilir.

Boğa: Gerçekleşmesini istediğin dileklerin için beklemekten vazgeçip bir adım atmaya başlayabilirsin. İşini değiştirmeyi planlayan bir Boğa burcuysan, özgeçmişini yolladığın şirketten olumlu geri dönüş alabilirsin. Maddi anlamda tutumlu olmanın meyvelerini alabilirsin.

İkizler: Yüzleşemediğin ve seni mental anlamda aşağıya çeken duygu ve düşünceleri zihninin tozlu raflarına kaldırıyorsun. Mücadele etmeye başlıyor hayatındaki güzelliklerin önemini daha iyi anlayacaksın. Aile içerisinde miras konuları yeniden gündeme gelebilir. Ailene karşı daha da korumacı davranabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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