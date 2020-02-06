Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Şubat 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Şubat 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Şubat ayında neler oluyor? " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün iletişimi, göç dalgasının dünyanın yarası olduğunu gösterecek. 28 Eylül 1961 tarihinde bağımsızlığını ilan eden, Satürn'ü ve Jüpiter'i Oğlak olan Suriye'nin kaderi yazılırken, sınırlarımız da konuşulabilir. Eş zamanlı ABD sınırlarında da büyük kaoslar yaşandığına dair görüntüler dünya basınında yer edebilir.

Koç: Kendine yeni hedefler belirleyip ona göre plan yapmak seni oldukça motive edebilir. Yeni bir iş konusunda güzel gelişmeler alabilirsin. Bu bağlamda maddi anlamda da yüzün gülebilir. Kronik rahatsızlığın varsa, sağlığına daha da özen göstermen gerekebilir.

Boğa: Gerçekleşmesini istediğin dileklerin için beklemekten vazgeçip bir adım atmaya başlayabilirsin. İşini değiştirmeyi planlayan bir Boğa burcuysan, özgeçmişini yolladığın şirketten olumlu geri dönüş alabilirsin. Maddi anlamda tutumlu olmanın meyvelerini alabilirsin.

İkizler: Yüzleşemediğin ve seni mental anlamda aşağıya çeken duygu ve düşünceleri zihninin tozlu raflarına kaldırıyorsun. Mücadele etmeye başlıyor hayatındaki güzelliklerin önemini daha iyi anlayacaksın. Aile içerisinde miras konuları yeniden gündeme gelebilir. Ailene karşı daha da korumacı davranabilirsin.