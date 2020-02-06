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Van'daki çığ felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler!
Van'daki çığ felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler!
Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi. Kurtarma çalışmalarına katılanlar çığ altında kaldı. Hayatını kaybeden 38 kişi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı! Bu facia sonrası ünlü isimler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler. İşte Van’daki çığ felaketinin ardından ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar…
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:51Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:11ABONE OL
CENK EREN
Çığ felaketinde hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza askerlerimize ,korucularımıza,itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum