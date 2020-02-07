14 Şubat makyajı

BUGÜN NELER OLDU

COSMOPOLITAN'DA yer alan 14 Şubat makyajına göre; Sevgililer Günü ile bütünleşmiş olan kırmızı, bu özel günde mutlaka tercih edilmeli. İster kıyafetinizde, ister aksesuvarlarınızda bu renge yer verin. Özellikle kırmızı ruj detayı unutulmamalı.KIRMIZI ruj uygularken ten renginizi baz almanız önemli. Dudaklarınızın dışına rujunuzla uyumlu olan bir renkle kalem çektikten sonra rujunuzu sürmelisiniz. Kırmızı rujunuzu likit mat seçerseniz bulaşma riskini de önlemiş olursunuz.DUDAKLARINIZI ön plana çıkarmak için uyguladığınız kırmızı rujdan dolayı göz makyajınızı hafif tutmalısınız. Gri, füme ya da kızıl tonlarında gölgeli bir göz makyajı ile dumanlı bakışlar elde edebilirsiniz. Gözleriniz daha çekik ve anlamlı olacaktır.2020 güzellik trendleri arasında, yoğun olmayan ten makyajı yer alıyor. Siz de bu trendlerden yola çıkarak hafif yapılı bir fondöten, BB ya da CC krem tercih edebilirsiniz. Doğal ışıltılara sahip bir cilt için aydınlatıcılar da kullanmalısınız.