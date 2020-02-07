Çarşamba gününün galibi Kuruluş Osman

BUGÜN NELER OLDU

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman', yayınlandığı dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 12.53 izlenme oranı ve yüzde 27.08 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 12.83 izlenme oranı ve yüzde 28.48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü 'Osman Bey' karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın dokuzuncu bölümünde; 'Alişar Bey'in istekleri ve tavrı Dündar Bey'i küplere bindirirken Alpleri ve obayı da hareketlendirdi.