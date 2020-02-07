Dünya yıldızları arasında bir Türk

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl 73'üncüsü düzenlenen dünyanın en prestijli ödüllerinden 'BAFTA'ya Türkiye'den sadece Nurçe Erben davet edildi. Brad Pitt, Scarlett Johannson, Charlize Theron, Anthony Hopkins, Meryl Streep ve Margot Robbie gibi dünya starlarıyla aynı kırmızı halıda yürümenin heyecanını yaşayan Nurçe Erben, "Böyle bir ödül törenine tek Türk olarak katıldığım için çok gururlu ve heyecanlıyım" dedi. Moda paylaşımlarıyla adından söz ettiren Erben, Elemanta isimli markasını kurduktan sonra önemli başarılar elde etmiş ve bir çok dünya yıldızının katıldığı büyük partiler ve kırmızı halı törenlerinin vazgeçilmez ismi olmuştu.