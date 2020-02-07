Gerçek Muhafız Türkiye’de

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İslam Dünyası'ndan topladığı eserlerle koleksiyonunu geliştiren A&S İnvestment Holding'in sahibi Uğur Akkuş, uzun süredir yurtdışında olan bir eseri İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Mehmet Çebi'nin de katkılarıyla İstanbul'a getirtti. Osmanlı tarihinde bir çok padişahın giydiği Tılsımlı Gömlek ya da Muhafız olarak adlandırılan yeleğin üzerinde Kuran-ı Kerim'den ayetler yazıyor. Trump Towers'daki ofisinde özel bir camda eseri koruyan Akkuş "Genç bir iş insanı olarak, dünyanın neresinde Türk-İslam eseri var ise onları bulup Türkiye'ye getirmeyi kendime misyon edindim" dedi.