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takipçilerinden tam not aldı! "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır"

'nin Şubat sayısına konuk olan 'den samimi açıklamalar. Güzellik sırlarından özel hayatına kadar birçok konudan bahseden Hadise, çok az kişinin bildiği bir takıntısından bahsetti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Hadise, bu kez Cosmopolitan Dergisi'nin Şubat sayısı için yapılan çekimi için kamera karşısına geçti. Hadise'nin "Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" notunu yazdığı paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:04 ABONE OL
Hadise takipçilerinden tam not aldı! Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır

Şarkılarındaki başarılarının yanı sıra konserlerinde giydiği kostümlerle gündeme gelen , 'ne kapak oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Hadise, hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden tam not aldı.
"KİMSE KİMSEYİ BEĞENMEK ZORUNDA DEĞİL"
Cosmopolitan Dergisi'ne verdiği röportajdan bir kesiti fotoğrafın altına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" dedi. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.

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Hadise takipçilerinden tam not aldı! "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır"
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