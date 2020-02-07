Hadise takipçilerinden tam not aldı! "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır"

Şarkılarındaki başarılarının yanı sıra konserlerinde giydiği kostümlerle gündeme gelen Hadise, Cosmopolitan Dergisi'ne kapak oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden tam not aldı.

"KİMSE KİMSEYİ BEĞENMEK ZORUNDA DEĞİL"

Cosmopolitan Dergisi'ne verdiği röportajdan bir kesiti fotoğrafın altına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" dedi. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.