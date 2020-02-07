İnternetten sevdığimıze en çok takı ve mücevher alıyoruz

14 Şubat'a özel kampanyalar ve online fırsatlar, hediye seçiminde tüketicileri internete yönlendiriyor.E-ticaret altyapı şirketi IdeaSoft; yılda 4 milyon sipariş alan 7 bin e-ticaret şirketi arasından; takı, ayakkabı, elektronik eşya, kozmetik, hediyelik ürünler satışı yapan 953 şirketi seçti. Sevgililer Günü haftasında gerçekleşen online alışverişleri inceledi. 1-14 Şubat 2019'un analiz edildiği rapor; Sevgililer Günü'nün internetten verilen siparişleri bir önceki aya göre yüzde 21.5 artırdığını gösterdi. Bu rapora göre çiftler birbirlerine en çok takı ve mücevher satın almış. Kozmetik ürünler de internet alışverişlerinde en çok tercih edilen hediyeler oldu.İNTERNET harcamaları incelendiğinde; Şubat ayının ilk iki haftasında takı ve mücevher ürünleri için yapılan harcama tutarının, Ocak ayının aynı dönemine göre yüzde 114 arttığı görüldü. Saat ve optik ürünlerinde yüzde 100, kozmetikte yüzde 49, hediyelik eşyada yüzde 38.5, hazır giyimde ise yüzde 17'lik artış yaşandı. En az artış ise yüzde 16 ile kitap siparişlerinde gerçekleşti.ÖZEL günlerde e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişler, ekonomiye de büyük bir katkı sağlıyor. Özellikle tüketiciye yönelik ek indirimler ve özel pazarlama kurguları sayesinde tüketiciler alışverişlerini daha çok dijital dünyada yapmayı tercih ediyor."

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