Ödülümü Müzeyyen Senar’ın mezarına götüreceğim

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BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen Altın Taç Ödülleri önceki akşam Baltalimanı'ndaki Portaxe adlı mekanda sahiplerini buldu. Kahya Medya prodüksiyon tarafından düzenlenen geceye ünlü isimler katıldı. Törende 'Yüzyılın Divası' ödülü Bülent Ersoy'a verildi. Ödülü almak için sahneye çıkan Ersoy, ödülü kabul edemeyeceğeni belirtip açıklama yaptı.Ersoy, "Yüzyılın Divası ödülünü alamam. Çünkü benim ustam, hocam var; Müzeyyen Senar. Bu ödülü ona, mezarına götürmek istiyorum" dedi. Ünlü sanatçının salonda taht şeklinde koltukta oturması dikkat çekti. Hande Yener, gecede 'Yılın Pop Kadın Sanatçısı' ödülünü aldı. Şarkıcı, "Yirminci yılım ödüllerle başladı. İtalya'dan geldim klip ve albümün fotoğraflarını çektim çalışıyorum. Buradan stüdyoya gideceğim yeni klibi arkadaşlara dinleteceğim" dedi.