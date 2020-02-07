Tetikçi Fatih Portakal’a RTÜK’ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine uymadıkları gerekçesiyle altı kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Ceza alan kanallar arasında Fox TV de yer alıyor.



PANİĞE NEDEN OLDULAR

Fox TV'ye cezaya; sunucu Fatih Portakal'ın, Libya ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını eleştirirken, Türkiye'yi sömürgeci ilan eden sözleri neden oldu. Üst kurul; Portakal'ın, 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesini ihlal ettiğini tespit ederek Fox TV'ye ağır idari para cezası verdi.

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Toplantıda KRT, Halk TV, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'ün yayınları da değerlendirildi. Bu kanallar, Elazığ depremine yönelik yaptıkları yayınlardan dolayı para cezası aldı. KRT'de yayınlanan yorumların halkı bilgilendirmediği, izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturduğu kanaatine varıldı. Kurulda Serdar Akinan'ın, 'Arama kurtarma faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiği' iddiası da değerlendirildi. İnceleme sonucunda, kanunun 'Soruşturulması mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal eden KRT'ye para cezası verildi. Halk TV de Ceviz Kabuğu programında, depremle ilgili izleyicilerde panik yaratan yayınları gerekçesiyle cezalandırıldı.



SORUMSUZ YAYINCILIK ÖRNEĞİ

RTÜK, Tele 1, TV5 ve Habertürk'ün Elazığ depremiyle ilgili yayınlarını da değerlendirdi. Üç kanal, sorumlu habercilik anlayışından uzak şekilde halkta panik yaratmaları gerekçesiyle ceza aldı.