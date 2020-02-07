Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Şubat 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Şubat 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Şubat 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Göklerin de bir dili var" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 ŞUBAT 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars kontağı, ticari yasaları ve ardından gelen yaptırımları işaret ediyor. Heybetiyle dünyayı sardığını zanneden Yengeç burcu ABD'nin skandallara ardı ardına imza attığı birçok ülke konuşulabilir. Dünya ocak ayındaki olayların benzerinden geçerken, dejavu hissi yaşayanların sayısı artabilir.

Koç: Eğitim alanında akademik kariyer yapma planı olan bir Koç burcuysan, yaptığın araştırmalar çalışmalarını ileri seviyeye taşıyabilir. Ailenle arana belli belirsiz bir mesafe girebilir. İşyerinden memnun olmayan bir Koç burcuysan, kendine başka bir iş bakabilirsin

Boğa: Sosyal ilişiklerinde mantığından çok kalbini dinlediğin bir gündesin. Verdiğin kararlarda duyguların ön planda olabilir. Bu sebeple bugün önemli konular hakkında konuşurken ani kararlar almamaya dikkat etmelisin.

İkizler: Maddi anlamda belli birikimler yapmak istesen de bir anda çıkan harcamalar bu konuda sana engel olabilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgilinle akşam saatinde uzun bir konuşma yapabilirsin.