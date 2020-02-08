Son dakika haberi: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı! Atina’da böyle yakalandılar

Son dakika gelişmesine göre aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.

CEM YILMAZ İLE SERENAY SARIKAYA'NIN ATİNA KAÇAMAĞI

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.