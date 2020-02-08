Haberler > Günaydın Haberleri > Eltilerin Savaşı TOG yararına gösterildi

TOG yararına gösterildi

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Eltilerin Savaşı TOG yararına gösterildi
31 Ocak'ta gösterime giren ve bir haftada yaklaşık bir milyon seyirci rakamına ulaşan Gupse Özay'ın yazıp başrolünü Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'yla paylaştığı 'Eltilerin Savaşı' adlı sinema filmi geçtiğimiz gün Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına gösterildi. Akmerkez'deki özel gösterime Gupse Özay ve filmde kayınvalidesini oynayan Füsun Demirel'in yanı sıra Burcu Hanif, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, Zeynep Üstünel gibi isimler de katıldı. Özay, "Toplum Gönülleri Vakfı yararına düzenlenen özel gösterimde vakıf üyeleriyle bir araya geldik. Elini taşın altına koyan, emek veren, çalışkan ekipleri çok seviyorum. İzleyenlerin filmden mutlu çıkmaları ve çok güldük demeleri hoşuma gidiyor' dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eltilerin Savaşı TOG yararına gösterildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN