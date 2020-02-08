Eltilerin Savaşı TOG yararına gösterildi

BUGÜN NELER OLDU

31 Ocak'ta gösterime giren ve bir haftada yaklaşık bir milyon seyirci rakamına ulaşan Gupse Özay'ın yazıp başrolünü Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'yla paylaştığı 'Eltilerin Savaşı' adlı sinema filmi geçtiğimiz gün Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına gösterildi. Akmerkez'deki özel gösterime Gupse Özay ve filmde kayınvalidesini oynayan Füsun Demirel'in yanı sıra Burcu Hanif, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, Zeynep Üstünel gibi isimler de katıldı. Özay, "Toplum Gönülleri Vakfı yararına düzenlenen özel gösterimde vakıf üyeleriyle bir araya geldik. Elini taşın altına koyan, emek veren, çalışkan ekipleri çok seviyorum. İzleyenlerin filmden mutlu çıkmaları ve çok güldük demeleri hoşuma gidiyor' dedi.