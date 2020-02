En iyi restoran listesinde bir Türk

BUGÜN NELER OLDU

CNN'nin seyahat ve gastronomi platformu CNN Travel, 2020'nin en iyi 20 yeni restoranını seçti. İngiltere'den Çin'e, İsviçre'den ABD'ye kadar dünyanın her yerinden restoranların bulunduğu listede İstanbul'dan Turk Fatih Tutak da yer alıyor. Listede yer alan tek Türk restoranının sahibi ve şefi olan Tutak, daha önce de başarılara imza atmış şeflerimizden biri. 19 yaşında yeni mutfakları keşfetmek için yurt dışına çıktıktan 20 yıl sonra Türkiye'ye dönen şef, Tayland'da The Dining Room of The House of Sathorn'un 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine, 2018-19'da da Michelin Guide Thailand listesine girmesini sağladı ve uluslararası başarı kazandı.