Gelen vurdu giden vurdu

KONUŞMAK İSTEDİ

İspanyol model Elisabeth Mass Vall, Türk işadamı Caner Karaloğlu ile evlendi, bir de çocuk yaptı. Ancak eşi bir süre önce onu oyuncu Tuba Ünsal ile aldattı. Vall, Tarabya'da kocası ve sevgilisi Tuba Ünsal'la karşılaşınca konuşmak istedi. Ama Tuba Ünsal ona saldırdı.







RAPOR ALDI

Vall, oradan çıkıp başka bir mekana gitti. Arkasından gelen kocası, onu orada tokatladı. Darp raporu alan Vall, şikayetçi oldu. Savcılık Vall'ın kocası Caner Karaloğlu hakkında hakaret ve darptan 5 yıla kadar hapis istedi.

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