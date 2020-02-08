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Gelen vurdu giden vurdu

İspanyol model , önce kocasını elinden alan ’dan dayak yedi. Aynı gece eşi de onu darp etti. Vall’ın şikayeti üzerine savcılık modelin eşine 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Gelen vurdu giden vurdu

KONUŞMAK İSTEDİ
İspanyol model Elisabeth Mass Vall, Türk işadamı Caner Karaloğlu ile evlendi, bir de çocuk yaptı. Ancak eşi bir süre önce onu oyuncu Tuba Ünsal ile aldattı. Vall, Tarabya'da kocası ve sevgilisi Tuba Ünsal'la karşılaşınca konuşmak istedi. Ama Tuba Ünsal ona saldırdı.



RAPOR ALDI
Vall, oradan çıkıp başka bir mekana gitti. Arkasından gelen kocası, onu orada tokatladı. Darp raporu alan Vall, şikayetçi oldu. Savcılık Vall'ın kocası Caner Karaloğlu hakkında hakaret ve darptan 5 yıla kadar hapis istedi.

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Gelen vurdu giden vurdu
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