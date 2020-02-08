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’ı tanımak mümkün değil! Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan artık…

Ünlü manken , Nişantaşı’nda görüntülendi. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren manken ve oyuncu İsmet Özhan, Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Eski halinden eser kalmayan İsmet Özhan, Sayısal Loto’dan kazandığı parayı nasıl kaybettiğini anlattı. İsmet Özhan “O zamanın parasıyla 1 milyon liraya yakın bir ikramiye kazandım. Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım." Özhan "Para istiyorlardı. Bir keresinde de beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim" dedi. Görenlerin tanımakta zorluk çektiği bakın şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 14:56 ABONE OL
İsmet Özhan’ı tanımak mümkün değil! Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan artık…

Ünlü manken , Nişantaşı'nda görüntülendi. İsmet Özhan'ı görenler tanımakta zorluk çektiler. Özhan uzun yıllardır sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. 90'lı yılların sonunda Sayısal Loto kazandığı haberleriyle gündeme gelen İsmet Özhan, parasını nasıl kaybettiğini de anlattı...
KIŞIN LONDRA, YAZIN DATÇA
İsmet Özhan bir dönemin en ünlü manken ve oyuncularından biriydi. 2001 yılından sonra ortalardan kaybolan ve İngiltere'ye yerleştiği öğrenilen Özhan, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Görenlerin tanımakta zorluk çektiği oyuncu, kış aylarını Londra'da, yazları ise Datça'da geçirdiğini söyledi.

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İsmet Özhan’ı tanımak mümkün değil! Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan artık…
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