İsmet Özhan’ı tanımak mümkün değil! Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan artık…

Ünlü manken İsmet Özhan, Nişantaşı'nda görüntülendi. İsmet Özhan'ı görenler tanımakta zorluk çektiler. Özhan uzun yıllardır sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. 90'lı yılların sonunda Sayısal Loto kazandığı haberleriyle gündeme gelen İsmet Özhan, parasını nasıl kaybettiğini de anlattı...

KIŞIN LONDRA, YAZIN DATÇA

İsmet Özhan bir dönemin en ünlü manken ve oyuncularından biriydi. 2001 yılından sonra ortalardan kaybolan ve İngiltere'ye yerleştiği öğrenilen Özhan, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Görenlerin tanımakta zorluk çektiği oyuncu, kış aylarını Londra'da, yazları ise Datça'da geçirdiğini söyledi.