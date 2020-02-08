Sabahattin Ali’nin büyük Türkiye turnesi

BUGÜN NELER OLDU

Ferhat Göçer'in ünlü yazar Sabahattin Ali'nin hayatını şarkılarla anlattığı tek kişilik gösterisi 'Aldırma Gönül' oyunu, Büyük Türkiye turnesine başladı. Tiyatro salonu olan her ile gitmeyi hedefleyen Ferhat Göçer'e önceki akşam rol aldığı Tekirdağ'da Üstün Başarı Ödülü verildi. Göçer, "Oyunumuzda Sabahattin Ali'nin acı ve mücadele ile dolu hayatını onun dilinden anlatıyoruz. Oyunumuzu, tiyatro salonu olan her şehrimize gidip izleyiciyle buluşturma gayesi içindeyiz. Aldığımız bu ödül bize çok büyük moral ve güç verdi" dedi. Göçer'in 'Dağlar Dağlar' ve 'Göklerde Kartal Gibiyim' gibi ölümsüz eserleri seslendirdiği oyun, yarın akşam Ankara'da Meb Şura Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.