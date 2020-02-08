Shakira ile Jennifer Lopez müzik listelerinde rekorlar kırdı! Shakira ile Jennifer Lopez Super Bowl sonrası zirvede!

Super Bowl'un devre arasında sahne alan Shakira ile Jennifer Lopez, müzik listelerinde rekorlar kırdı ve şarkılarının satış rakamlarını patlattı. ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arasında sahne alan Jennifer Lopez ve Shakira, satışlarını patlattı.

YÜZDE 893 YÜKSELDİ

Billboard'un haberine göre, sahnede Latin rüzgarı estiren ve neredeyse 10 milyon dolar'lık (yaklaşık 59.8 milyon TL) harcama yapılan şov sonrasında, ikilinin müzik satışları yüzde 893 oranında yükseldi.