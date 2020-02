Çukurova’ya ‘Fekeli’ damgası

BUGÜN NELER OLDU

'Bir Zamanlar Çukurova'nın fenomen karakteri 'Fekeli', geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini çok üzmüş, sosyal medyada 'Fekeli Ölmesin' diye binlerce paylaşım yapılmıştı. Son yayınlanan bölümde 'Fekeli'nin kurtulduğunu gören hayranları derin bir nefes alarak büyük mutluluk yaşadı. Kerem Alışık'ın canlandırdığı, kendine has şiir gibi cümleleriyle her perşembe 'Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran 'Fekeli'nin dizide kurduğu her cümle slogan haline geliyor. Bu sıralar hayranlarını heyecanlandıran bir haber konuşuluyor; 'Fekeli'nin aforizmalarının bir kitap haline getirilmesi için hazırlıklar başlamış.