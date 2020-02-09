Engin Akyürek aşkı Sefirin Kızı ile buldu! Sefirin Kızı oyuncularından Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk mı yaşıyor?

Sefirin Kızı dizisindeki Sancar Efe karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu Engin Akyürek gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. Sefirin Kızı 8. bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanırken oyuncularından güzel haber geldi. Sefirin Kızı'nın Sancar Efe'si Engin Akyürek ile dizideki karısı Menekşe'yi canlandıran Tülin Yazkan yeni bir aşka yelkan açtı. Hürriyet'in haberine göre Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen oyunculardan olan Engin Akyürek ve Tülin Yazkan hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Peki gerçekten Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk mı yaşıyor? İşte Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk iddiasının ayrıntıları...