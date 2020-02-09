Gardırobunuzun favorileri bermuda takımlar deriler ve kuş tüyleri

İlk ayını geride bıraktığımız 2020 yılının trendlerine baktığımızda; 80'li 90'lı yılların moda üzerindeki etkisinin kaybolduğunu görüyoruz. Peki hangi trendler 2020'ye damga vuracak, gardırobumuzun en gözde parçaları hangileri olacak?Kaba saba, uyumsuz, iddialı ama zarafetten uzak 80'ler ve 90'lara çoktan "Görüşmek üzere" dedik. Kadınların tüm şıklıklarıyla ortalarda arz-ı endam eylediği 60'lar modası yeniden hayatımıza giriyor. Disko yakalar, batik desenler, geometrik baskılar, kısa topuklu çizmeler, vücudu saran dev çiçek desenli mini elbiseler... Emin olun dolabınızdaki parçalara baktıkça sizin de içiniz açılacak.Biz Türk kadınları çok şanslıyız... Belki de bize, ten ve saç rengimize en çok yakışan camel renk bu yıla damga vuracak... Siyahla, griyle, lacivertle ve kahverengiyle rahatlıkla kombinlenen, dorelerle olduğu kadar lamelerle de uyum yakalayan ve hem sabah, hem de gece şıklığınıza şıklık katacak bu renkte bulabildiğiniz kadar çok parçayı dolabınıza ekleyin. Emin olun pişman olmazsınız. Mesela işe güzel bir camel rengi hırka, mont ya da kabanla başlayın.■ Aklınıza gelebilecek her renkte ve kesimde deriler çok gözde... Hatta üst üste deriler giymek, bunları farklı materyallerle kombinlemek de trend...■ Çirkin bermuda taytlara inat, iyi kumaştan dikilmiş hafifçe bol bermudalar ve bermudaları şık ceketlerle kombinlemek çok moda olacak... Bu takımlarla şık davetlere de, iş toplantılarına da rahatlıkla gideceğiz...derken; diz altı, bilek boyunda olanlardan değil, tuvaletlerimizin boyunda uzun etekler çok moda. Üzerine kısa bluzlar ve ceketlerle kendinizi bir prenses gibi hissedeceğiniz bu etekler, 2020'nin en favori parçaları arasında yer alıyor.■ Bu yıl grileri, doreleri ve beyazları kuş tüyleriyle tamamlıyoruz. Ceketler, elbiseler, etekler kuş tüyleriyle bezenecek...yıl baştan ayağa tamamen fosforlu renklere bürüneceğiz. Spor ayakkabıdan, gece kıyafetine kadar her yerde fosforlu renkleri göreceğiz. Hatta üst üste farklı fosforlu renkleri bir arada kullanacağız...

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