'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Tipi' karakterini canlandıran oyuncu Savaş Özdemir'in 2008 yılında Hollywood filmi 'Jack Hunter And The Quest For Akhenaten's Tomb'da rol aldığı ortaya çıktı. Özdemir filmde hazine kaçakçısı 'Riyad' karakterini canlandırdı. Oyuncunun, aksiyon sahnelerindeki başarısı dikkat çekiyor.