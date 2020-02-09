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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 9 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen ilk isim Zeynep Turan ile 9 Şubat 2020 Pazar için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan yurttaşların 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, haftanın son gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 9 Şubat 2020 Pazar için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 13:08 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Şubat 2020 Pazar günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Şubat 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sırları çıkaran Dolunay'dan geçiyoruz dikkat!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş'te insan Ay'da insan yıkan da insan kandıran da insan diyeceğiz Dolunay gününde! Ayrıca Venüs-Chiron kavuşumu akşam saatlerinde gerçekleşirken, Yunanistan- Türkiye ilişkilerine farklı bir ülke daha eklenebilir, Kıbrıs!

Koç: Pazar sabahına yeni başlangıç hayalleri ile uyanabilirsin. Seni anlamadıklarını düşündüğün ailen ile bugün detaylı konuşmalara girebilir, onlara kendini anlatmak isteyebilirsin. İşini değiştirmek isteyen bir Koç burcuysan, bugün bilgisayar başından yeni iş arayışları yapabilirsin.

Boğa: Maddi anlamda zorlandığını düşünebilir, harcamalarını belli bir düzene sokmak isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgilinin son zamanlardaki davranışı onu anlamak konusunda seni zorlayabilir.

İkizler: Seni yoran ve strese sokan işleri ertelemenin sana daha iyi geldiğini görüyorsun. Ailen ile belli konuşmalar yapabilir, onlarla fikir ayrılıklarına düşebilirsin. Sanatla ilgilenen bir İkizler burcuysan, önemli projelere dahil olabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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