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Yeşilçam yıldızına ‘koca’ darbe

Türk sinemasının ünlü oyuncusu ’a, eski eşi ’dan şok suçlama! Apa, 1991 yılında doğan Uğur’un kendi oğlu olmadığını iddia edip soy bağı reddi davası açtı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Yeşilçam yıldızına ‘koca’ darbe
İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI
Oyuncu Şehnaz Dilan, iki kez evlenip boşandığı eski eşi Can Apa ile davalık oldu. Dilan, ikinci boşanmadan 4 ay sonra oğlu Uğur'u dünyaya getirdi. Apa, o dönem çocuğun kendisinden olmadığı şüphesine kapıldı ama mahkeme dikkate almadı.

'DNA TESTİ YAPILSIN'
CAN Apa, yıllar sonra Dilan'ın doğum yaptığı hastane kayıtlarını inceledi. Apa, "Uğur, evlilik tarihinden 7 ay 15 gün sonra doğmuştur. Bu durumda anne rahmine evlilik birliği dışında düşmüştür. DNA testi yapılsın" diyerek soy bağı reddi davası açtı.
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Yeşilçam yıldızına ‘koca’ darbe
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