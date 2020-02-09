Yeşilçam yıldızına ‘koca’ darbe

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Oyuncu Şehnaz Dilan, iki kez evlenip boşandığı eski eşi Can Apa ile davalık oldu. Dilan, ikinci boşanmadan 4 ay sonra oğlu Uğur'u dünyaya getirdi. Apa, o dönem çocuğun kendisinden olmadığı şüphesine kapıldı ama mahkeme dikkate almadı.CAN Apa, yıllar sonra Dilan'ın doğum yaptığı hastane kayıtlarını inceledi. Apa, "Uğur, evlilik tarihinden 7 ay 15 gün sonra doğmuştur. Bu durumda anne rahmine evlilik birliği dışında düşmüştür. DNA testi yapılsın" diyerek soy bağı reddi davası açtı.