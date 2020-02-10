Arka Sokaklar’ın Asiye’si Melisa Şalgam ile Sergen Yalçın böyle yakalandı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sahalardan sonra gece alemlerine de döndü... Göreve geldikten sonra ikide iki yaparak Beşiktaş'ı toparlayan Yalçın, önceki akşam 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostları Talip Öztürk ve Nil Özalp ile Günay'da kutladı. Yalçın, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i ön masadan dinledi.

GİZEMLİ GÜZEL

Takvim'in haberine göre; Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.