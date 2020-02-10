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’ın Asiye’si ile böyle yakalandı!

dizisi ile adını duyuran genç oyuncu ile Beşiktaş’ın teknik direktörü ’ın yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düştü. Beşiktaş’a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, eski günlerini aratmadı. Futbolculuk yıllarında sık sık gece hayatında görüntülenen Yalçın, galibiyet kutlamasına çıktı. Eğlence gecesinde genç oyuncu Melisa Şalgam’la yakınlaşan Sergen, “Efsane geri döndü” dedirtti.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:38 ABONE OL
Arka Sokaklar’ın Asiye’si Melisa Şalgam ile Sergen Yalçın böyle yakalandı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü , sahalardan sonra gece alemlerine de döndü... Göreve geldikten sonra ikide iki yaparak Beşiktaş'ı toparlayan Yalçın, önceki akşam 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostları Talip Öztürk ve Nil Özalp ile Günay'da kutladı. Yalçın, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i ön masadan dinledi.

GİZEMLİ GÜZEL

Takvim'in haberine göre; Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan 'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.

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Arka Sokaklar’ın Asiye’si Melisa Şalgam ile Sergen Yalçın böyle yakalandı!
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