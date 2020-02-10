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Turan her ay beşibiryerde alıyor

Aslıhan DoğanTuran, oğlu Hamza Arda’nın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı. Turan, oğlunun eğitim hayatında kullanmak üzere her ay 10 bin lira değerinde beşibiryerde Cumhuriyet altını alıyor. İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Aslıhan-Arda Turan çifti, doğacak oğullarına Asil Aslan adını verecek.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 17:29 ABONE OL
Aslıhan Doğan Turan her ay beşibiryerde alıyor

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, onun için de aynı şekilde birikim yapmayı planlıyor.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ

Hürriyet'in haberine göre; Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamaları yapmıştı.

* İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.

ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI

* Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. "Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum.

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Aslıhan Doğan Turan her ay beşibiryerde alıyor
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