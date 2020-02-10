Can Tanrıya ağır hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil’i savcılığa şikayet etti!
Can Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, Seren Serengil'in ifadesine başvurdu. Savcılığa gelen Seren Serengil, söz konusu paylaşımları yaptığını kabul etti, ancak onları Can Tanrıyar için değil, eski sevgilisine yönelik yazdığını belirtti. Seren Serengil delil sunmak için süre istedi. İşte Can Tanrıyar, Seren Serengil davasıyla ilgili tüm gelişmeler…